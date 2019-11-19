«Хабар» покажет выступление Димаша в Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Димаш Кудайберген выступит в качестве приглашенного гостя на фестивале в ABU Song Festival в Токио. Зрители смогут посмотреть эксклюзивную специальную ТВ-версию международного фестиваля22 ноября в 21:40 на телеканале «Хабар», передает МИА «Казинформ».

Это будет первое выступление артиста в Японии. Организует фестиваль Азиатско-тихоокеанский вещательный союз, в состав которого входит агентство «Хабар».

Телефестиваль не носит соревновательного характера. Это концерт, на котором представлены лучшие артисты от каждой страны, входящие в Азиатско-Тихоокеанский регион.

«Мы все знаем, что у Димаша Кудайбергена очень большая аудитория в Китае, и в частности в Азии. В эфире телеканала «Хабар» будет показан фестиваль. Также будут участвовать другие страны, такие как Корея, Япония, Индонезия, Австралия, Турция», - сказала директора телеканала «Хабар» Динара Бисембина.

Накануне Димаш Кудайберген дал интервью японскому национальному телеканалу NHK, видео которого он размесил у себя на странице в Instagram. В интервью он рассказал о своем творческом пути, о Казахстане и домбре, а также о своих учителях.

«Я горд, что родился и вырос в Казахстане. В каком бы уголке земли я не оказался, горжусь тем, что вырос на казахском народном творчестве, впитал в себя дух своей Родины», - сказал Димаш.