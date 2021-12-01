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«Хабар» покажет фильм «Сокровища Независимости» ко Дню Первого Президента РК

1 Декабря 2021 14:11
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«Хабар» покажет фильм «Сокровища Независимости» ко Дню Первого Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ко Дню Первого Президента и 30-летию Независимости Казахстана телеканал «Хабар» покажет фильм «Сокровища Независимости», передает МИА «Казинформ».

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В фильме подробно рассказывается о каждом ордене различных стран современного мира, публикуются ретроспективные и уникальные кадры новейшей истории страны. Своими оценками и свидетельствами делятся многие мировые политики и религиозные лидеры современности, в том числе Дмитрий Медведев, Романо Проди, Ясуо Фукуда, Реджеп Эрдоган, Шавкат Мирзиёев, Александр Лукашенко Сергей Лавров, Торчизио Бертоне, Равиль Гайнутдин и другие.

В фильме «Сокровища Независимости» раскрывается история Независимости Казахстана в блеске и достоинстве высших зарубежных наград Нурсултана Назарбаева.

Фильм казахстанцы могут увидеть уже сегодня, 1 декабря, на канале «Хабар» в 18.00 и на канале «Хабар 24» в 22.05.


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#СМИ   #История Казахстана   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости  
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