«Хабар» покажет фильм памяти Амангельды Сейтхана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 20:30 на телеканале «Хабар» будет показан документальный фильм «Арда туған Амангелді», посвященный памяти известного журналиста, выдающегося спортивного комментатора Амангельды Сейтхан, передает МИА «Казинформ».

«Фильм расскажет об уникальной личности Амангельды, его большой любви к профессии и огромном вкладе в отечественную казахстанскую журналистику. Мы сумели объединить лишь малую часть теплых воспоминаний его коллег и всех тех, кому довелось с ним поработать. Это был замечательный человек, профессионал высокого ранга», - поделился автор проекта Мырзабек Түсипов.

Амангельды Сейтхан родился 11 мая 1969 года в Маканчинском районе Восточно-Казахстанской области. В 1991-1994 годах работал в газете «Спорт», в 1994 году открыл программу «Тұғыр» на телерадиокорпорации «Казахстан». Также занимал на телеканале должность заместителя главного редактора в отделе спорта. После этого стал продюсером программы «Құмсағат» по спортивной информации. А с 1997 года перешел на телеканал «Хабар» и до сих пор работал в этом Агентстве.

Напомним, 16 августа скончался известный журналист, спортивный комментатор Амангельды Сейтхан. Глава государства выразил соболезнования родным известного журналиста.











