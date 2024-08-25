Гвардейцы вернули потерявшегося в Астане ребенка родным

Военнослужащие столичной бригады Национальной гвардии при обеспечении общественного порядка заметили шестилетнего мальчика без сопровождения взрослых и вернули его маме, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии МВД РК.

Инцидент произошел 24 августа вечером около 19:15.

Начальник войскового наряда рядовой Аділет Смайыл вместе с патрульными рядовыми Нурлыханом Асанбай и Самандаром Эралиевым несли службу по охране общественного порядка на Водно-зеленом бульваре в столичном районе «Есиль», когда им по рации поступила ориентировка на потерявшегося мальчика.

— Приняв приметы потерявшегося ребенка, мы незамедлительно начали его искать. Через 20 минут активного поиска мы заметили мальчика, который подходил по приметам и был один без сопровождения взрослых. После чего мы передали ребенка его матери, — сказал начальник войскового наряда рядовой Аділет Смайыл.

В свою очередь, мать мальчика выразила огромную благодарность гвардейцам за такой благородный поступок.

Этот случай подчеркивает важность бдительности и оперативности, с которыми военнослужащие Национальной гвардии выполняют свои обязанности по обеспечению общественной безопасности и порядка.