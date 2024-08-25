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    17:38, 25 Август 2024 | GMT +6

    Гвардейцы вернули потерявшегося в Астане ребенка родным

    ребенок
    Фото: Нацгвардия МВД РК

    Военнослужащие столичной бригады Национальной гвардии при обеспечении общественного порядка заметили шестилетнего мальчика без сопровождения взрослых и вернули его маме, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии МВД РК.

    Инцидент произошел 24 августа вечером около 19:15.

    Начальник войскового наряда рядовой Аділет Смайыл вместе с патрульными рядовыми Нурлыханом Асанбай и Самандаром Эралиевым несли службу по охране общественного порядка на Водно-зеленом бульваре в столичном районе «Есиль», когда им по рации поступила ориентировка на потерявшегося мальчика.

    — Приняв приметы потерявшегося ребенка, мы незамедлительно начали его искать. Через 20 минут активного поиска мы заметили мальчика, который подходил по приметам и был один без сопровождения взрослых. После чего мы передали ребенка его матери, — сказал начальник войскового наряда рядовой Аділет Смайыл.

    В свою очередь, мать мальчика выразила огромную благодарность гвардейцам за такой благородный поступок.

    Этот случай подчеркивает важность бдительности и оперативности, с которыми военнослужащие Национальной гвардии выполняют свои обязанности по обеспечению общественной безопасности и порядка.

    Теги:
    Нацгвардия Дети Астана Происшествия
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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