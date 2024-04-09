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    10:00, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Гвардейцы оказывают помощь на паводках в Акмолинской области

    пресс-службы Регионального командования Орталык Национальной гвардии РК
    Фото: пресс-службы Регионального командования Орталык Национальной гвардии РК

    Представители воинской части 5510 участвуют в ликвидации последствий паводка в Акмолинской области. За это их поблагодарил аким региона Марат Ахметжанов, предаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе Регионального командования Орталык Национальной гвардии РК, аким Акмолинской области во время обхода паводковых районов поблагодарил гвардейцев, участвующих в ликвидации последствии паводка в регионе. Марат Ахметжанов вручил также личному составу воинской части 5510 Национальной гвардии коллективный подарок.

    пресс-службы Регионального командования Орталык Национальной гвардии РК
    Фото: пресс-службы Регионального командования Орталык Национальной гвардии РК

    — Наша главная задача — обеспечение спокойствия граждан. И сегодня в чрезвычайной ситуации личный состав с честью выполняет поставленные задачи, мы сделаем все для предотвращения природных катастроф», — отметил заместитель командира батальона по воспитательной и социально-правовой работе капитан Куаныш Жамалкожа.

    пресс-службы Регионального командования Орталык Национальной гвардии РК
    Фото: пресс-службы Регионального командования Орталык Национальной гвардии РК

    Напомним, 28 марта произошло аномальное повышение уровня воды в реке Кылшакты. Из-за подтопления домов и дворов в помощь были выдвинуты силы воинской части Национальной гвардии.

    Теги:
    Регионы Казахстана Вооруженные силы Акимы Паводки Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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