Гвардейцы оказывают помощь на паводках в Акмолинской области

Представители воинской части 5510 участвуют в ликвидации последствий паводка в Акмолинской области. За это их поблагодарил аким региона Марат Ахметжанов, предаёт корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Регионального командования Орталык Национальной гвардии РК, аким Акмолинской области во время обхода паводковых районов поблагодарил гвардейцев, участвующих в ликвидации последствии паводка в регионе. Марат Ахметжанов вручил также личному составу воинской части 5510 Национальной гвардии коллективный подарок.

Фото: пресс-службы Регионального командования Орталык Национальной гвардии РК

— Наша главная задача — обеспечение спокойствия граждан. И сегодня в чрезвычайной ситуации личный состав с честью выполняет поставленные задачи, мы сделаем все для предотвращения природных катастроф», — отметил заместитель командира батальона по воспитательной и социально-правовой работе капитан Куаныш Жамалкожа.

Фото: пресс-службы Регионального командования Орталык Национальной гвардии РК

Напомним, 28 марта произошло аномальное повышение уровня воды в реке Кылшакты. Из-за подтопления домов и дворов в помощь были выдвинуты силы воинской части Национальной гвардии.