Гвардейцы несут службу в усиленном режиме в Астане

В Астане проходит важный международный саммит Шанхайской организации сотрудничества, который собрал глав государств и правительств из различных стран. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности высокопоставленных гостей, личный состав Национальной гвардии Республики Казахстан совместно с сотрудниками органов внутренних дел ведут круглосуточное дежурство на улицах города. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Как отмечается, стражи порядка проявляют высокую ответственность в выполнении своих задач

- Обеспечение безопасности - наша первоочередная задача. Саммит является мероприятием государственного значения. Мы не жалея сил, справляемся с поставленной перед нами задачей. В ежедневном режиме несем боевую службу в целях обеспечения их безопасности. Работа на важном для нашей страны мероприятии для меня - достойное дело, - сказал заместитель начальника Главного управления боевой службы Национальной гвардии Серик Нарымбеков.

Национальная гвардия переведена на усиленный вариант несения службы для предотвращения возможных правонарушений и поддержания правопорядка в период проведения саммита. Гвардейцы дежурят днем и ночью, патрулируя ключевые районы города и места проведения мероприятий.

Фото: Нацгвардия РК

В настоящий момент на службу по охране общественного порядка в пяти столичных районах в две смены заступают свыше 1000 военнослужащих войск правопорядка из Астаны, Караганды, Павлодара, Кокшетау и Темиртау.

В первую смену с 12:00 до 18:00 часов служба осуществляется на 40 пеших маршрутах патрулирования из них самостоятельных – 26, совместных с сотрудниками полиции – 14. Среди них присутствует 2 автомобильных маршрута. Во вторую смену с 18:00 до полуночи выставляется 220 пеших маршрутов патрулирования, из них самостоятельных – 266, совместных с полицейскими – 14, в том числе на 13 автомобильных маршрутах.