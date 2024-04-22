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    23:50, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Гвардейцы борются с наводнениями на западе Казахстана

    Гвардейцы борются с наводнениями на западе Казахстана
    Фото: Нацгвардия РК

    В настоящее время ситуация в Западно-Казахстанской и Атырауской областях очень сложная из-за  чрезвычайной ситуации. В мероприятиях по противодействию второй волне паводка  задействованы сотрудники МЧС, полиции и ряд воинских формирований, в том числе военнослужащие Национальной гвардии, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

    Гвардейцы борются с наводнениями на западе Казахстана
    Фото: Нацгвардия РК

    В настоящее время в Западно-Казахстанскую и Атыраускую области направлено около 1000 гвардейцев из городов Кызылорда, Шымкент, Караганда. Один из них рядовой Максат Набигазы, выполняющий долг перед Отечеством в воинской части 6506 (г. Шымкент). 

    Гвардейцы борются с наводнениями на западе Казахстана
    Фото: Нацгвардия РК

    – Мы отправились в путь с того момента, как только услышали про стихийное бедствие на западе нашей страны. В настоящее время мы занимаемся строительством плотин в этом районе и эвакуацией жителей, чьи дома затоплены. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить вторую волну паводков, – рассказывает Максат Набигазы.

    Гвардейцы борются с наводнениями на западе Казахстана
    Фото: Нацгвардия РК

    Напомним, в настоящее время жители Западно-Казахстанской и Атырауской областей строят дамбы из мешков с песком в ожидании второй волны паводка. Кроме того, в районы паводков привлечены ещё около 2000 гвардейцев.

    Гвардейцы борются с наводнениями на западе Казахстана
    Фото: Нацгвардия РК

    С начала паводка силами правопорядка задействовано более 120 единиц авиа и автомобильной техники. Эвакуировано 1679 человек, подготовлено и уложено более 960 тысяч мешков с инертными материалами, гвардейцы доставили 244 тонны гуманитарной помощи, а воздушными судами Национальной гвардии перевезено 138 тонн гуманитарного груза.

    Гвардейцы борются с наводнениями на западе Казахстана
    Фото: Нацгвардия РК
    Гвардейцы борются с наводнениями на западе Казахстана
    Фото: Нацгвардия РК
    Гвардейцы борются с наводнениями на западе Казахстана
    Фото: Нацгвардия РК
    Гвардейцы борются с наводнениями на западе Казахстана
    Фото: Нацгвардия РК
    Гвардейцы борются с наводнениями на западе Казахстана
    Фото: Нацгвардия РК

     

     

    Теги:
    Подтопления Атырауская область ЗКО Нацгвардия Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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