Гвардейцев привлекли к обеспечению порядка на станциях LRT

Военнослужащие Национальной гвардии заступили на службу на станциях LRT в Астане. Меры безопасности усилены в связи с высоким пассажиропотоком и повышенным интересом жителей столицы к новому виду транспорта, передает Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Национальной гвардии РК.

По данным ведомства, гвардейцы помогают поддерживать общественный порядок, предотвращать скопление людей, а также координируют соблюдение правил пользования легкорельсовым транспортом.

Стоит отметить, что военнослужащие обеспечивают порядок не только внутри станций, так и на прилегающей территории. В случае необходимости, гвардейцы готовы оказать помощь пассажирам, а также обеспечить безопасное передвижение людей.

Данная работа организована в тесном сотрудничестве с сотрудниками полиции, представителями транспортных служб и администрацией объекта в целях создания комфорта и безопасности для жителей и гостей столицы, а также для профилактики нарушений общественного порядка. Дежурство на 17 станциях производится в двух сменах. Гвардейцы призваны регулировать пассажиропоток и поддерживать стабильность на станциях.