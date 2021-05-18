Гвардейский патруль нашел двухлетнего ребенка в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16 мая, около 12:30 часов гвардейский патруль в составе начальника войскового наряда рядового Мадияра Тохтара получил ориентировку о пропаже мальчика в возрасте 2-х лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

О потере ребенка было сообщено соседним маршрутам патрулирования. Патрульные Жайық Рысқазы и Ернұр Өмірбек, находясь на службе по охране общественного порядка в столичном районе «Алматы», незамедлительно приступили к поиску ребенка.

Поиск довольно быстро увенчался успехом и уже вскоре получаса ребенок был найден и передан родителям.

Родные мальчика выразили благодарность войсковому наряду воинской части 5573 Национальной гвардии за бдительное несение службы по охране общественного порядка и за оперативно оказанную помощь.