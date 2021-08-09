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Гвардейцы задержали дебошира с ножом

9 Августа 2021 16:30
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Гвардейцы задержали дебошира с ножом

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В минувшие выходные гвардейцы в Таразе задержали мужчину, размахивавшего ножом на улице города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

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Инцидент произошел 8 августа, войсковой наряд воинской части 5513 Национальной гвардии, находясь на маршруте патрулирования на улице Ниеткалиева заметил подозрительного мужчину. При виде стражей порядка он начал убегать. Дежурный по войсковым нарядам старший лейтенант Санат Халмакан совместно с патрульными начали преследование.

«Нами был замечен мужчина, который вел себя подозрительно после того, как мы начали к нему приближаться. Он начал убегать и остановившись на перекрестке достал нож и начал нам угрожать с требованием чтобы никто к нему не подходил. Нами незамедлительно были приняты меры по задержанию данного гражданина, ведь он угрожал жизни и здоровью окружающих. Используя приемы рукопашного боя, мы его задержали», - говорит патрульный рядовой Мерей Утельбаев.

На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа УП города Тараз для дальнейшего разбирательства.

Задержанным оказался раннее судимый 26-летний житель города Тараза.


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#Жамбылская область   #Происшествия   #Нацгвардия  
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