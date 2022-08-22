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Гвардейцы в Таразе задержали горожанина с наркотиками

Автор:  
Галина Скрипник
22 Августа 2022, 00:51
Гвардейцы в Таразе задержали горожанина с наркотиками

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Военнослужащие воинской части 5513 Национальной гвардии РК обеспечивают общественный порядок и безопасность в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе регионального командования «Оңтүстік», в Таразе военнослужащие воинской части 5513 Национальной гвардии РК задержали мужчину, у которого при себя оказались наркотические вещества.

«При несении службы по охране общественного порядка и безопасности войсковой наряд в микрорайоне «Самал» задержал мужчину, который повел себя подозрительно при виде стражей порядка, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Мужчину доставили в управление полиции для установления личности».

Досмотр провели начальник войскового наряда рядовой Достан Зульмураев и патрульные при участии участкового инспектора полиции.

«При досмотре в кармане брюк был обнаружен и изъят целлофановый пакетик, в котором оказалось вещество зеленого цвета со специфическим запахом. Дело зарегистрировано в КУИ», - пояснили в пресс-службе регионального командования «Оңтүстік».

По данному факту проводится досудебное расследование по части четвертой статьи 296 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере».

По статье 296 части четвертой Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере» предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. В случае доказательства вины в сборе наркотических средств в целях сбыта – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, на территории Жамбылской области с 1 июня проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. Ежегодно эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.

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Жамбылская область   Борьба с преступностью   Происшествия   Безопасность   Нацгвардия   Борьба с наркотиками   Тараз  
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