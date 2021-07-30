Гвардейцы Талдыркоргана вернули потерявшегося малыша родственникам

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Талдыкоргане бойцы Нацгвардии совместно с сотрудниками полиции по «горячим следам» нашли потерявшегося 5-летнего мальчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Во время несения службы по охране общественного на территории городского пляжа был замечен ребенок, гуляющий без сопровождения взрослых.

Начальник войскового наряда рядовой Асылжан Муратов совместно с патрульными и сотрудником полиции подошли к ребенку для выяснения обстоятельств.

«Мы, увидев маленького мальчика, подошли к нему, попытались узнать, как его зовут и что он здесь делает. Он нам ничего не смог ответить, как оказалось, данный малыш с ограниченными возможностями (немой). Ребенок был очень напуган. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Мы успокоили малыша и доставили в ближайший опорный участок полиции, а затем передали в руки счастливой бабушки», - говорит рядовой Багдат Нышан.

Бабушка была бесконечно благодарна военнослужащим воинской части 5514, которые быстро нашли и вернули внука.

«Мой внук играл рядом и в какой-то момент он пропал из ввиду. Поиски своими силами результата не дали. Я была просто в отчаянии», - говорит она.