Гвардейцы Талдыркоргана вернули потерявшегося малыша родственникам
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Талдыкоргане бойцы Нацгвардии совместно с сотрудниками полиции по «горячим следам» нашли потерявшегося 5-летнего мальчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.
Во время несения службы по охране общественного на территории городского пляжа был замечен ребенок, гуляющий без сопровождения взрослых.
Начальник войскового наряда рядовой Асылжан Муратов совместно с патрульными и сотрудником полиции подошли к ребенку для выяснения обстоятельств.
«Мы, увидев маленького мальчика, подошли к нему, попытались узнать, как его зовут и что он здесь делает. Он нам ничего не смог ответить, как оказалось, данный малыш с ограниченными возможностями (немой). Ребенок был очень напуган. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Мы успокоили малыша и доставили в ближайший опорный участок полиции, а затем передали в руки счастливой бабушки», - говорит рядовой Багдат Нышан.
Бабушка была бесконечно благодарна военнослужащим воинской части 5514, которые быстро нашли и вернули внука.
«Мой внук играл рядом и в какой-то момент он пропал из ввиду. Поиски своими силами результата не дали. Я была просто в отчаянии», - говорит она.
- Лечение одного больного коронавирусом обходится государству в 1 миллион тенге
- В Семее из заточения спасены ребенок и животное
- В Западно-Казахстанской области стартовал проект #aulafit
- Будут ли закреплять в законодательстве статус коммунальных служащих в Казахстане
- Обязательную цифровую маркировку обуви в Казахстане введут с 1 ноября
- 140 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана