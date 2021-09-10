Гвардейцы спасли жизнь ребенку в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылорде патрульные Нацгвардии спасли жизнь мальчику, вовремя оказав первую помощь, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Регионального командования «Оңтүстік».

При несении службы по охране общественного порядка Кызылорды бойцы Нацгвардии заметили детей, звавших на помощь на улице Абая. Прибежав на место, военнослужащие обнаружили лежащего на земле ребенка.

«Вечером на маршруте патрулирования мы услышали крики о помощи. Когда мы подбежали, я увидел лежащего ребенка на земле с признаками судорожного синдрома, у него шла пена изо рта, были небольшие конвульсии. Я незамедлительно начал оказывать первую медицинскую помощь. До прибытия медиков ребенок начал приходить в сознание. Проходившая мимо в этот момент женщина оказалось учительницей данного ребенка. Узнав своего ученика, она позвонила родителям», - рассказал ефрейтор Данияр Қойшыбай.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.