22 Июля 2022 22:52

Гвардейцы спасли страдающего эпилепсией карагандинца

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Во время несения патрульно-постовой службы военнослужащие воинской части 5451 Национальной гвардии, проходя возле дома на улице Алиханова, обратили внимание на лежащего на земле мужчину. Гвардейцы выяснили, что мужчина упал в приступе эпилепсии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

«21 июля в 20.10 мы заметили лежащего на земле человека. Подойдя к нему, увидели, что он задыхается из-за западения языка. Медлить было некогда. Мы взяли у проходившей мимо женщины расческу и с ее помощью вытащили зажатый во рту язык. Тем самыми дали возможность мужчине снова начать нормально дышать», - рассказывает начальник войскового наряда рядовой Евгений Волынец.

На место происшествия была вызвана карета скорой помощи. Пострадавший был передан врачам для дальнейшего оказания медицинской помощи.