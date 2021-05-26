Гвардейцы спасли прыгнувшую в реку девушку в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие столичной воинской части 5573 Национальной гвардии вытащили из воды девушку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Инцидент произошел сегодня, 25 мая, около 13.30 часов в самом центре города, на набережной реки Есиль в районе гостиницы St. Regis.

Несмотря на многолюдность района, никто из прохожих не обратил внимание на странное поведение девушки, стоявшей у воды. Когда же девушка неожиданно для всех прыгнула в реку, то в роли спасателей оказались именно столичные гвардейцы.

Начальник войскового наряда рядовой Илья Мащенко и патрульные рядовые Артем Григорьев и Эрик Косян, патрулируя набережную, успели заметить неожиданный прыжок девушки. Счет пошел на секунды, так как сразу же стало ясно, что прыгнувшая не делала попыток спастись и в любое мгновение могла уйти на дно. Оценив обстановку, войсковой наряд бросился на помощь. Рядовой Эрик Косян, прыгнув в реку за девушкой, вытащил ее из воды.

В ходе расспросов выяснилось, что девушка 1995 года рождения состоит на учете у психолога и, вполне возможно, пыталась совершить суицид.

Вышестоящим командованием военнослужащие представлены к поощрению.