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    09:24, 24 Март 2021 | GMT +6

    Гвардейцы спасли около 50 людей из снежных заносов близ Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий в г. Нур-Султане и близлежащих населенных пунктах в ночь с 23 на 24 марта личный состав воинской части 5573 в количестве 52 военнослужащих был привлечен к проведению аварийно-спасательных и неотложных работ по направлениям Нур-Султан-Аршалы и Нур-Султан-Коянды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

    По итогам оперативных и грамотных действий внештатного специального отряда ликвидации столичной оперативной бригады были вызволены 30 единиц автотранспорта, и около 50 человек, в числе которых пожилые люди, женщины и дети.

    Многие из них благодарили офицеров и солдат Национальной гвардии за умелые и решительные действия при их вызволении из снежного плена, а также за бутерброды и горячий чай.




    Теги:
    Погода Транспорт Астана Акмолинская область
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