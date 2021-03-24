Гвардейцы спасли около 50 людей из снежных заносов близ Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий в г. Нур-Султане и близлежащих населенных пунктах в ночь с 23 на 24 марта личный состав воинской части 5573 в количестве 52 военнослужащих был привлечен к проведению аварийно-спасательных и неотложных работ по направлениям Нур-Султан-Аршалы и Нур-Султан-Коянды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

По итогам оперативных и грамотных действий внештатного специального отряда ликвидации столичной оперативной бригады были вызволены 30 единиц автотранспорта, и около 50 человек, в числе которых пожилые люди, женщины и дети.

Многие из них благодарили офицеров и солдат Национальной гвардии за умелые и решительные действия при их вызволении из снежного плена, а также за бутерброды и горячий чай.



