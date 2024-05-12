Гвардейцы спасли мужчину на улице в Шымкенте
Инцидент произошел 11 мая вечером на улице Гагарина в Шымкенте, где военнослужащие первого батальона оперативного назначения воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК выполняли службу по охране общественного порядка, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии МВД РК.
— Патрулируя улицу, мы заметили мужчину, который, как нам показалось, плохо себя чувствовал и подошли к нему, чтобы узнать все ли с ним в проядке. В ходе разговора мужчина упал и начал терять сознание. Мы сразу же позвонили в «103», после чего, не дожидаясь медиков, приступили к оказанию первой медицинской помощи, — сказал начальник войскового наряда рядовой Бексулат Асанов.
Спустя 10 минут к месту подъехала машина скорой помощи для дальнейшего осмотра. Медики доставили пострадавшего в больницу.
Благодаря слаженным действиям военнослужащих войск правопорядка в очередной раз была спасена человеческая жизнь.