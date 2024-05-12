РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:10, 12 Май 2024 | GMT +6

    Гвардейцы спасли мужчину на улице в Шымкенте

    гвардейцы спасли жизнь мужчине в Шымкенте
    Фото: Нацгвардия МВД РК

     Инцидент произошел 11 мая вечером на улице Гагарина в Шымкенте, где военнослужащие первого батальона оперативного назначения воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК выполняли службу по охране общественного порядка, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии МВД РК.

    — Патрулируя улицу, мы заметили мужчину, который, как нам показалось, плохо себя чувствовал и подошли к нему, чтобы узнать все ли с ним в проядке. В ходе разговора мужчина упал и начал терять сознание. Мы сразу же позвонили в «103», после чего, не дожидаясь медиков, приступили к оказанию первой медицинской помощи, — сказал начальник войскового наряда рядовой Бексулат Асанов.

    Спустя 10 минут к месту подъехала машина скорой помощи для дальнейшего осмотра. Медики доставили пострадавшего в больницу.

    Благодаря слаженным действиям военнослужащих войск правопорядка в очередной раз была спасена человеческая жизнь.

     

    Теги:
    МВД РК Спасение Нацгвардия Шымкент
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!