Гвардейцы спасли мужчину на улице в Шымкенте

— Патрулируя улицу, мы заметили мужчину, который, как нам показалось, плохо себя чувствовал и подошли к нему, чтобы узнать все ли с ним в проядке. В ходе разговора мужчина упал и начал терять сознание. Мы сразу же позвонили в «103», после чего, не дожидаясь медиков, приступили к оказанию первой медицинской помощи, — сказал начальник войскового наряда рядовой Бексулат Асанов.