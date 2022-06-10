10 Июня 2022 21:06

Гвардейцы Шымкента спасли мужчину от самоубийства

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Бойцы Нацгвардии предотвратили суицид в Шымкенте. Случай произошел 9 июня, когда войсковые наряды завершали патрулирование и уже собирались уходить в воинскую часть, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В тот самый момент гвардейцы услышали женский крик о помощи. Быстро направившись к месту, откуда был голос, военнослужащие заметили мужчину в петле на дереве во дворе своего дома по улице Сапарбаева и сразу принялись спасать гражданина.

Первым подбежал рядовой Артем Ивушкин и приподнял висящего мужчину с петли. Старший сержант Нуркен Топбеков снял петлю с шеи, а рядовые Ислам Турдиев и Кудайберген Турмаканов быстро принялись оказывать первую медицинскую помощь.

«Это было около 23:25 часов. Мы уже собирались выезжать в воинскую часть 6506. В это время услышали крики о помощи. Долго не думая, мы сразу же в составе войскового наряда направились в сторону крика. Там мы заметили мужчину с петлей на шее. Незамедлительно сняли гражданина», – рассказывает рядовой Артем Ивушкин.

Гвардейцы оказали первую медицинскую помощь мужчине и вернули его в сознание. На место происшествия была вызвана карета скорой помощи, врачи забрали его в больницу.