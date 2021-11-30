Гвардейцы провели Уроки Елбасы в честь Дня Первого Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Главном командовании Национальной гвардии Республики Казахстан состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Первого Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

В рамках торжественного мероприятия был проведен Урок Елбасы по теме «Нурсултан Назарбаев: политик глобального масштаба». Главная цель урока – воспитание военнослужащих в духе преданности народу Казахстана, политике Первого Президента страны, формирование у военнослужащих жизненной активности к общественно-гражданским вопросам, развитие в них ораторского искусства и публичного выступления.

Уроки Елбасы проводятся с 2017 года во всех воинских частях Национальной гвардии на регулярной основе в системе государственно-правовой подготовки.

Заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Алибек Сералиев акцентировал внимание на достижения Казахстана и Национальной гвардии в годы независимости под руководством Елбасы.

- Народная мудрость гласит: «Каждый народ достоин того правителя, которого он выбирает». И нам, есть чем гордится! Во многом благодаря мудрой политике Первого Президента страны в настоящее время Национальная гвардия обладает мощным кадровым и техническим потенциалом, оперативными возможностями, хорошо оснащенными подразделениями. Огромен вклад Нурсултана Назарбаева в становление независимости нашего государства, этому доказательство признание международного авторитета Казахстана в мире. Поздравляю весь личный состав и ветеранов с эти знаменательным днем, —сказал генерал-майор Алибек Сералиев.

Военнослужащие войск правопорядка, осознавая значимость ключевой роли Первого Президента – Елбасы Н.А. Назарбаева в развитии и продвижении Республики Казахстан, своими успехами в служебно-боевой деятельности вносят свой достойный вклад в дальнейшее процветание нашей страны.

Так, в торжественной обстановке за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе и в связи с празднованием Дня Первого Президента Республики Казахстан наиболее отличившимся в службе офицерам и военнослужащим контрактной службы были вручены медали, очередные воинские звания, нагрудные знаки, грамоты и благодарственные письма.

Всего приказами Министра внутренних дел и Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан поощрены более 150 военнослужащих войск правопорядка, а также 8 офицерам были присвоены очередные воинские звания.







