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    18:29, 13 Август 2023 | GMT +6

    Гвардейцы пришли на помощь пострадавшим жителям в области Жетысу

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    кадр видео Polisia.kz
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 12 августа в предгорных населенных пунктах Ескельдинского района несколько улиц и жилых домов были затоплены из-за проливных дождей. Вместе со спасателями департамента по чрезвычайным ситуациям на помощь жителям пришли и военнослужащие Национальной гвардии МВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В связи с паводковой ситуацией решением акима Ескельдинского района был создан оперативный штаб. На спасательные работы временно исполняющий обязанности командира воинской части 5514 Национальной гвардии Рустем Сайдуов выделил спасательный отряд оперативного военного резерва из 70 военнослужащих, а также пять единиц военной техники. Гвардейцы укрепили улицы и дворы в селах Ешкиольмес и Абай мешками с почвой и песком, а также очистили затопленные жилые территории и дороги от грязи.

    «Основные усилия направлены на осуществление аварийно-спасательных работ. Совместно с местными исполнительными органами организована эвакуация населения», – говорит заместитель командира части Архат Жумадилов.

    На сегодняшний день в области Жетысу продолжаются работы по очистке пострадавших от стихийных бедствий районов.


    Теги:
    Нацгвардия Жетысуская область Видео Погода Происшествия Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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