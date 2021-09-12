Гвардейцы предотвратили пожар в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Бойцы Нацгвардии воинской части 5546 предотвратили возможную трагедию. Во время несения патрульной службы гвардейцы стали свидетелями возгорания в одном из частных домов в Атырау. Благодаря слаженным действиям военнослужащих удалось избежать жертв, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс» Национальной гвардии РК.

Инцидент произошел вчера вечером 10 сентября текущего года, около 19:40 часов войсковой наряд в составе начальника патруля рядового Нурсултана Абдуллаева совместно с патрульными рядовыми Михаилом Лопатином и Нурсултаном Сарсен на улице Бергалиева заметили черный дым над одним из домовладений.

«Незамедлительно проследовав к месту пожара, они обнаружили, что языки пламени огня от горящих неизвестных предметов, похожих на элементы салона автомобиля, перекинулся на рядом стоящий частный дом. В этот момент с криками о помощи к ним, на встречу выбежала пожилая женщина - хозяйка дома.

Осознавая опасность распространения огня, гвардейцы с подручными средствами оперативно приступили к ликвидации пожара, и потушили огонь. К счастью, никто не пострадал, возгорание быстро ликвидировали», - сообщил руководитель пресс-службы РгК «Батыс» подполковник Ерболат Султанов.

После ликвидации очага возгорания, гражданка поблагодарила военнослужащих и направила письмо с благодарностью в адрес командира воинской части 5546.

«Если бы не бравые солдаты Нацгвардии, я бы осталась без дома. Одна, даже с водой, я бы ничего не сделала. Откуда они появились, не знаю. И так быстро все заливали. Спасибо им большое, они будто спустились с неба», – вспоминает хозяйка дома Саги Ажибаева.



