Гвардейцы предотвратили падение восьмилетней девочки из окна в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Войсковой наряд Национальной гвардии во время патрулирования улиц в Таразе заметил ребенка, пытавшегося спрыгнуть с балкона пятого этажа. Военнослужащие предприняли меры, чтобы спасти ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.
«8 декабря около 17:40 часов войсковой наряд воинской части 5513 Национальной гвардии заметил на балконе пятого этажа жилого дома девочку в возрасте примерно восьми лет, которая пыталась выпрыгнуть из окна», - говорится в сообщении.
Начальник войскового наряда рядовой Ерден Ауган немедленно доложил по радиостанции дежурному по войсковым нарядам и участковому полиции о случившемся.
«До их прибытия, с помощью разговоров с ребенком, гвардейцы тянули время. Когда прибыл участковый, они вызвали мать девочки и получили доступ в квартиру. Своевременно был предотвращен несчастный случай», - рассказали в пресс-службе.
Выяснилось, что мама девочки заперла квартиру и ушла в магазин за продуктами, девочка ничего не осознавая, подумала, что ее бросили.
Женщина выразила глубокую благодарность военнослужащим Национальной гвардии за своевременную помощь.
- Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана
- 12,7 млрд. тенге направлено на развитие автодорожной отрасли Жамбылской области
- 11,1 млрд тенге направили на строительство школ в Жамбылской области
- Сколько жамбылцев стоят в очереди на получение жилья
- 98 процентов жамбылцев вакцинировались
- Какую финансовую помощь получают жамбылские предприниматели
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана