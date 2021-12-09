Гвардейцы предотвратили падение восьмилетней девочки из окна в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Войсковой наряд Национальной гвардии во время патрулирования улиц в Таразе заметил ребенка, пытавшегося спрыгнуть с балкона пятого этажа. Военнослужащие предприняли меры, чтобы спасти ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

«8 декабря около 17:40 часов войсковой наряд воинской части 5513 Национальной гвардии заметил на балконе пятого этажа жилого дома девочку в возрасте примерно восьми лет, которая пыталась выпрыгнуть из окна», - говорится в сообщении.

Начальник войскового наряда рядовой Ерден Ауган немедленно доложил по радиостанции дежурному по войсковым нарядам и участковому полиции о случившемся.

«До их прибытия, с помощью разговоров с ребенком, гвардейцы тянули время. Когда прибыл участковый, они вызвали мать девочки и получили доступ в квартиру. Своевременно был предотвращен несчастный случай», - рассказали в пресс-службе.

Выяснилось, что мама девочки заперла квартиру и ушла в магазин за продуктами, девочка ничего не осознавая, подумала, что ее бросили.

Женщина выразила глубокую благодарность военнослужащим Национальной гвардии за своевременную помощь.