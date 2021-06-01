Гвардейцы потушили дымящийся трамвай в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие воинской части 5516 Национальной гвардии, патрулируя улицы, помогли потушить дымящийся трамвай на дороге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Автопатруль двигался по проспекту Республики. Дежурный по войсковым нарядам старший лейтенант Мейрамбек Уразгалиев заметил дымящийся трамвай.

Остановив патрульную машину, вместе с рядовыми Алишером Айдынулы и Иманжусипом Шаймуратулы они поспешили к трамваю. Эвакуировав двух человек, гвардейцы воспользовались огнетушителем, который находился внутри трамвая.

Вместе с водителем они потушили пожар.



