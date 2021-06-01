РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:16, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Гвардейцы потушили дымящийся трамвай в Темиртау

    None
    None
    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие воинской части 5516 Национальной гвардии, патрулируя улицы, помогли потушить дымящийся трамвай на дороге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

    Автопатруль двигался по проспекту Республики. Дежурный по войсковым нарядам старший лейтенант Мейрамбек Уразгалиев заметил дымящийся трамвай.

    Остановив патрульную машину, вместе с рядовыми Алишером Айдынулы и Иманжусипом Шаймуратулы они поспешили к трамваю. Эвакуировав двух человек, гвардейцы воспользовались огнетушителем, который находился внутри трамвая.

    Вместе с водителем они потушили пожар.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:52
    Каратауских краснокнижных архаров стало больше в Казахстане
    Сегодня, 15:51
    Сыр из Семея стал лучшим во Франции
    Сегодня, 15:40
    В Англии запретили одноразовые пластиковые столовые приборы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!