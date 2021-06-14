Гвардейцы помогли потушить пожар хозяину дома в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Патруль Нацгвардии помог потушить пожар в частном доме, не дожидаясь пожарных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Инцидент произошел 13 июня, около 18.50. Автопатруль заметил дымящийся частный дом на улице Турмагамбетова.

Остановив служебную машину, дежурный по войсковым нарядам лейтенант Нурсултан Каратаев вместе с рядовыми Ержигитом Будабаевым и Биржаном Айнабековым направились в сторону очага возгорания.

Вместе с хозяином дома гвардейцы приступили к тушению пожара, воспользовавшись огнетушителем, который был в их машине.

Благодаря действиям войскового наряда воинской части 5516 пожар был потушен.







