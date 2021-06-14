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    15:07, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Гвардейцы помогли потушить пожар хозяину дома в Темиртау

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Патруль Нацгвардии помог потушить пожар в частном доме, не дожидаясь пожарных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

    Инцидент произошел 13 июня, около 18.50. Автопатруль заметил дымящийся частный дом на улице Турмагамбетова.

    Остановив служебную машину, дежурный по войсковым нарядам лейтенант Нурсултан Каратаев вместе с рядовыми Ержигитом Будабаевым и Биржаном Айнабековым направились в сторону очага возгорания.

    Вместе с хозяином дома гвардейцы приступили к тушению пожара, воспользовавшись огнетушителем, который был в их машине.

    Благодаря действиям войскового наряда воинской части 5516 пожар был потушен.





    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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