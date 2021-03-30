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    13:25, 30 Март 2021 | GMT +6

    Гвардейцы обнаружили мужчину в бессознательном состоянии в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина подскользнулся, упал и потерял сознание посреди улицы в столице. На помощь к пострадавшему подоспели военнослужащие Нацгвардии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

    Обеспечивавший охрану общественного порядка и безопасности в Алматинском районе столицы войсковой наряд воинской части 5573 Национальной гвардии обратил внимание на мужчину, который, поскользнувшись, упал на землю. Незамедлительно подбежав к нему, военнослужащие заметили, что гражданин, в возрасте 50-55 лет, находится в бессознательном состоянии.

    Оперативно вызвав карету скорой помощи на место происшествия, гвардейцы принялись оказывать первую помощь пострадавшему. Используя индивидуальный перевязочный пакет, военнослужащие, применив перекись, перевязали мужчине голову. После прибытия скорой передали его медицинским работникам.

    За оперативно оказанную помощь гражданину в ходе несения службы начальник войскового наряда Маргулан Нуртаев и патрульные Арман Орынбасар и Бекжан Ермек были поощрены правами командира воинской части.




    Теги:
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