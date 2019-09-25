Гвардейцы нашли заблудившихся в окрестностях Атырау детей
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Гвардейцы нашли заблудившихся в окрестностях Атырау детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Служащие дислоцированной в Атырау воинской части №5546 Национальной гвардии РК подполковник Руслан Садыков и ефрейтор Жасулан Толеубаев во время дежурства в окрестностях одного из пригородных поселков увидели маленьких мальчиков. Дети были явно растеряны, плакали. Они рассказали, что им четыре и два года, они ушли из дома гулять без спроса и заблудились. Где проживают, пояснить не могли. В Центр оперативного управления полиции, куда обратились гвардейцы, сообщили, что с заявлениями о пропаже несовершеннолетних к ним не обращались. Военные начали самостоятельно искать в поселке родителей детей, которые, как оказалось, давно уже ищут детей по улицам», - рассказали в пресс-службе РгК «Батыс».
Командование воинской части №5546 поблагодарило подполковника Руслана Садыкова и ефрейтора Жасулана Толеубаева за проявленную бдительность.
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