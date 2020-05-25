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Гвардейцы нашли пропавшего 6-летнего ребенка в Усть-Каменогорске

25 Мая 2020 13:35
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Гвардейцы нашли пропавшего 6-летнего ребенка в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске гвардейцы нашли пропавшего ребенка и вернули родителям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Шығыс» Нацгвадии РК.

В ведомстве сообщили, что к войсковому наряду по охране общественного порядка воинской части 5518 обратилась жительница города, которая сообщила что ее 6-летний сын ушел играть и пропал во дворе дома по улицы Кабанбай батыра.

«В таких случаях нельзя было медлить и недооценивать ситуацию. Ребенок может потеряться всего на несколько часов, а потом может случится непоправимое. Поэтому мы должны были найти малыша как можно скорее и вернуть родителям», - рассказал начальник войскового наряда рядовой Фархат Саршинов.
Поисковые мероприятия проводились около 2-х часов. Войсковой наряд разыскивая пропавшего малыша по улице Льва Толстого, заметил несовершеннолетнего ребенка, схожего по приметам. Гвардейцы, спросив имя и место проживания, опознали ребенка и вернули родителям.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, МВД РК,
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Орал Ерланулы

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