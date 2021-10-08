Гвардейцы нашли потерявшихся детей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Только за один день военнослужащие Национальной гвардии нашли двоих заблудившихся детей в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Начальник патрульной группы младший сержант Азамат Каримов и патрульный рядовой Сунгат Жукенов во время несения службы в Есильском районе столицы, направлялись на проверку маршрутов. У светофора на перекрестке улиц Кунаева – Достык к ним обратилась девочка подросткового возраста с информацией о том, что на территории монумента «Астана-Байтерек» заметила мальчика, который был один, без сопровождения взрослых.

Мальчик сильно нервничал, поэтому не удалось выяснить его место проживания, а также данных о его родителях. После этого младший сержант Азамат Каримов отвел его на пост туристической полиции, находящий вблизи монумента.

Позже выяснилось, что 8-летнего мальчика родители разыскивали с 16.00 часов, сообщение об этом они подали в социальных сетях. Как оказалось, он учится в первом классе, не дождался старшего брата возле школы и ушел раньше.

Связавшись с родителями ребенка, войсковой наряд совместно с капитаном полиции отдела туристической полиции осуществили передачу первоклассника родителям.

Прибывшие мать с отцом выразили огромную благодарность военнослужащим Национальной гвардии.

Вечером того же дня по улице Кошкарбаева другой войсковой наряд в составе начальника рядового Мурата Каржауова и патрульных Алпамыса Нәби и Саржана Кылышбай заметил девочку возрасте 10 лет.

Девочка находилась без сопровождения взрослых и заблудилась после возвращения с дополнительных занятий. У нее был при себе мобильный телефон, после чего войсковой наряд дозвонился до ее отца и указал точное местонахождение его дочери.

Через некоторое время гражданин прибыл на указанный адрес и выразил огромную благодарность военнослужащим Национальной гвардии, а также командованию воинской части 5573.