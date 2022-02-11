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Гвардейцы нашли двух потерявшихся детей за день в Нур-Султане

11 Февраля 2022 14:09
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Гвардейцы нашли двух потерявшихся детей за день в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане 10 февраля во время несения службы в районах Алматы и Байконур гвардейцы нашли двух потерявшихся детей. Одна из девочек страдает эпилепсией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии.

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Патрулируя улицу Жумабаева, н ачальник войскового наряда рядовой Дархан Ғалы и рядовые Амандык Кемел и Алихан Казиев заметили растерянную женщину. Оказалось, потерялась ее дочь, страдающая эпилепсией. Самостоятельные поиски не дали результатов.

Гвардейцы незамедлительно передали ориентировку начальнику патрульной группы и дежурному по войсковым нарядам. Б ыла установлена связь с ЦОУ района Алматы, и по видеокамерам удалось обнаружить девочку.

Мать выразила огромную благодарность войсковому наряду и командованию воинской части.

В этот же вечер в районе Байконур, на улице Тархана, к начальнику войскового наряда рядовому Райымбеку Бекежанову и патрульным рядовым Тимуру Файзуллину и Намазбаю Разгий обратилась девочка. Она потерялась и не могла найти дорогу домой.

Гвардейцы доложили об этом начальнику патрульной группы. Выяснилось, что 10-летнюю девочку ежедневно встречали из школы родственники, однако в этот раз никто ее не встретил. Школьница продиктовала номер сотового телефона своей бабушки. П рибывшей гражданке войсковой наряд передал внучку, и она выразила патрульным свою благодарность.

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#Нур-Султан   #Происшествия   #Нацгвардия  
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