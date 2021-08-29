Гвардейцы ликвидируют последствия ЧС в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Военнослужащие воинской части 5513 Национальной гвардии Республики Казахстан выполняют задачи в районе чрезвычайной ситуации в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Байзакском районе Жамбылской области продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва, выявлению причиненных убытков и восстановлению пострадавших объектов, участвуют несколько тысяч сотрудников медицинских, правоохранительных и других служб.

Напомним, в воинской части, дислоцированной близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК.

Как сообщили в пресс-службе регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК, гвардейцы принимают активное участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также в различных работах по стабилизации ситуации в регионе.

Наряду с саперами Министерства обороны РК, специалисты-саперы воинской части 5513 Национальной гвардии РК ликвидируют последствия ЧС в селе Кайнар Байзакского района.

«Личный состав саперов под руководством подполковника Армана Кибатьярова был мобилизован на выполнение задачи по поиску взрывчатых веществ, угрожающих жизни граждан. Гвардейцы с особой ответственностью и осторожностью проверяют каждый метр. Не нужно забывать, что каждая ошибка стоит жизни человека», - рассказали в ведомстве.

Личный состав воинской части 5513 выдвинулся в район выполнения задачи по оказанию помощи в эвакуации гражданского населения из ближайших населенных пунктов и обеспечению охраны общественного порядка для недопущения мародерства.

По прибытии в район выполнения служебно-боевых задач организовано взаимодействие с департаментом полиции Жамбылской области и другими взаимодействующими органами. С личным составом проведен инструктаж. Силами группы розыска и разведки налажено движение транспортных средств по въезду в ближайшие населенные пункты.

Помимо этого, военные врачи Нацгвардии РК стоят на страже здоровья населения.

«В ходе несения службы 28 августа к фельдшеру второго батальона оперативного назначения сержанту Нуржану Оралбекову обратилась гражданка Патшайым Айтымбетова 75 лет с жалобами на здоровье. Ей оказана первая медицинская помощь. Патшайым-апа направлена к врачам специалистам по месту жительства», - рассказали в пресс-службе РгК «Оңтүстік» Национальной гвардии РК.

Как сообщалось ранее, число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 13 человек. Хронологию событий в Жамбылской области на специальном брифинге представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев. На месте происшествия создан оперативный штаб. Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.