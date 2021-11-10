Гвардейцев приглашают на службу в систему УИС в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Встречу с военнослужащими воинской части 6636 Национальной гвардии РК провели руководство учреждений ЕЦ-166/1, ЕЦ-166/10 департамента УИС по городу Нур-Султану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

Целью встречи послужило укомплектование вакантных должностей из числа лиц рядового и младшего начальствующего состава.

С военнослужащими срочной и контрактной воинской службы проведена агитационная работа по привлечению на службу в систему УИС.

Руководством и сотрудниками отдела кадровой политики разъяснены и доведены требования, льготы, перспективы, карьерный рост по службе в органах УИС. Каждому военнослужащему персонально розданы буклеты, в котором указаны перечень необходимых документов, требования для поступления на службу с указанием контактных данных.

Для поступления на службу изъявили желание в порядке 16-17 военнослужащих.