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Гвардеец задержал напавшего на двух алматинок мужчину
19 Июля 2022 18:54

Гвардеец задержал напавшего на двух алматинок мужчину

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мужчина, напавший на двух женщин в Алматы, задержан военнослужащим воинской части 5571 Национальной гвардии Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Вечером 18 июля военнослужащий контрактной службы сержант Жаркынбек Айдарханбеков находился дома с семьей. Около 23:50 часов он услышал женские крики и, выбежав на улицу, увидел, как неизвестный мужчина бьет двух женщин.

Преступник, испугавшись, побежал в сторону городского кладбища «Дружба». Гвардеец погнался за преступником и во время преследования позвонил в скорую помощь и полицию. Злоумышленник, учитывая темное время суток, спрятался на кладбище. Однако, не смотря на попытки мужчины скрыться, военнослужащий Национальной гвардии задержал его, применив приемы рукопашного боя.

Айдарханбеков передал задержанного гражданина прибывшим прибывшим полицейским, а пострадавшие женщины переданы карете скорой медицинской помощи.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части второй статьи 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый гражданин Х., 1991 года рождения, водворен в ИВС. В настоящее время Управлением полиции Наурызбайского района проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленых на установление объективных обстоятельств дела, а также всестороннее и полное расследование», – сообщили в ДП мегаполиса.


Фото: polisia.kz

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