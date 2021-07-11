РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:39, 11 Июль 2021 | GMT +6

    Гвардеец спас жизнь пожилому мужчине с судорожным синдромом в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Гвардеец Аслан Абжанов спас жизнь пожилому мужчине с судорожным синдромом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

    «10 июля около 22:00 часов, старший лейтенант Аслан Абжанов, прогуливаясь с семьей по улице Крылова, вдоль дороги заметил лежащего на земле мужчину. Подойдя поближе гвардеец увидел, что у гражданина начался судорожный синдром, с признаками эпилепсии (шла пена изо рта, были конвульсии). Старший лейтенант А. Абжанов вызвав карету скорой медицинской помощи, незамедлительно оказал первую медицинскую помощь: вытащил из его рта язык, оказал ему помощь для самостоятельного дыхания», - рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

    До прибытия кареты медицинской помощи гражданин пришел в себя и был отправлен в городское лечебное учреждение.

    Так, благодаря умелым и решительным действиям военнослужащего регионального командования «Оңтүстік» Нацгвардии была спасена жизнь пожилому мужчине.


    Теги:
    Нацгвардия Общество Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:40
    Уже без Головкина. Назван топ-10 лучших боксеров Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!