Гвардеец спас жизнь пожилому мужчине с судорожным синдромом в Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Гвардеец Аслан Абжанов спас жизнь пожилому мужчине с судорожным синдромом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

«10 июля около 22:00 часов, старший лейтенант Аслан Абжанов, прогуливаясь с семьей по улице Крылова, вдоль дороги заметил лежащего на земле мужчину. Подойдя поближе гвардеец увидел, что у гражданина начался судорожный синдром, с признаками эпилепсии (шла пена изо рта, были конвульсии). Старший лейтенант А. Абжанов вызвав карету скорой медицинской помощи, незамедлительно оказал первую медицинскую помощь: вытащил из его рта язык, оказал ему помощь для самостоятельного дыхания», - рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

До прибытия кареты медицинской помощи гражданин пришел в себя и был отправлен в городское лечебное учреждение.

Так, благодаря умелым и решительным действиям военнослужащего регионального командования «Оңтүстік» Нацгвардии была спасена жизнь пожилому мужчине.