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Гвардеец спас тонущего ребенка в ВКО
18 Июля 2022 21:05

Гвардеец спас тонущего ребенка в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий с риском для жизни вытащил из бурной реки шестилетнего мальчика. Ефрейтор Тилек Кумарбеков сам при этом чуть не погиб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Руководству воинской части 3477 об инциденте стало известно из сообщения областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

«Военнослужащий Национальной гвардии ефрейтор Тилек Кумарбеков нырнул в бурную реку Ульба. Он, не раздумывая ни секунды, ринулся спасать малыша, услышав первые крики о помощи. Схватил тонущего ребенка за руку, захлебываясь водой, из последних сил вытащил его на берег. Далее сам потерял сознание. Ему пришли на помощь другие люди. В карете скорой помощи гвардейца реанимировали», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 16 июля. В настоящий момент состояние военнослужащего удовлетворительное. За спасение ребенка героя представят к награде.


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