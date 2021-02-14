Гвардеец спас девушку от изнасилования в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий воинской части 6506 Национальной гвардии спас девушку от насильников в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

«13 февраля в 00:40 рядовой Артем Калашников, проходя по улице Жібек Жолы, услышал крики девушки о помощи. Долго не раздумывая, военнослужащий побежал к тому месту, откуда исходил голос девушки. Там он столкнулся с двумя мужчинами, которые пытались изнасиловать девушку. Артем с легкостью откинул одного из мужчин, и сразу же кинулся ко второму злоумышленнику. Между ними завязалась драка. Применяя приемы рукопашного боя, один из злоумышленников был скручен и задержан, а второму подозреваемому удалось сбежать», - пояснили в пресс-службе Нацгвардии.

На место происшествия был вызван экипаж полиции 102. Задержанный был доставлен в РУВД Енбекшинского района города Шымкент.

«Я как услышал голос девушки, сразу же направился туда. Думаю, каждый бы на моем месте поступил именно так», - скромно отвечает Артем Калашников.

Во время задержания подозреваемых, гвардеец сам того не замечая, повредил руку, но при этом до прибытия полицейских сдерживал мужчину.

Возбуждено уголовное дело, по второму подозреваемому был объявлен план перехват.