Гвардеец рассказал, как было захвачено погромщиками здание акимата в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе гвардейцу, получившему травму во время массовых беспорядков, вручили отличительный символ войск правопорядка - тельняшку с краповым оттенком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе РгК «Батыс» Национальной гвардии, 5 января в ходе столкновения с участниками массовых беспорядков, в первых рядах боевого порядка находился рядовой Василий Ларичев, уроженец поселка Каскелен Карайского района Алматинской области, который, прикрыв рядом стоящего сослуживца, получил тяжелую травму головы. После чего, гвардейца экстренно эвакуировали на карете скорой медицинской помощи. На сегодня он находится с травмой головы в областной больнице.

Василий вспоминает, как участники массовых беспорядков прорвали оцепление и ворвались в здание акимата Актюбинской области.

«Там была полная неразбериха, видимости как таковой, можно сказать, не было. В нас кидали газовые шашки, образовалась дымовая завеса. Я увидел, как в сторону рядом стоящего сослуживца что-то летит, когда начал прикрывать его, на мое голову прилетело что-то тяжелое, я потерял равновесие и меня начало уносить вправо»,- рассказывает рядовой Василий Ларичев.

Рядового Ларичева в больнице навестил аким области Ондасын Уразалин. «Все кто принимал участие в этом несанкционированном мероприятии, преступили закон в той или иной степени. Все это переросло в массовые беспорядки с применением оружия, метанием камней, в руках у так называемых демонстрантов была арматура. Полученные ранения говорят о том, что применялось огнестрельное оружие»,- подчеркнул О. Оразалин.

Далее заместитель командующего РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики полковник Павел Ситников за проявленную верность военной присяге и воинскому долгу, мужество, героизм, стойкость самоотверженность при выполнении служебно-боевой и специальной задачи вручил рядовому Василию Ларичеву отличительный символ войск правопорядка - тельняшку с краповым оттенком.

Как известно, 5 января 2022 года личный состав войскового оперативного резерва воинской части 6655 обеспечивал правопорядок по охране и обороне административного здания областного акимата Актюбинской области.

На сегодняшний день в Актюбинской области обстановка стабильная. Однако площадь возле областного акимата все еще оцеплена. В регионе продолжает действовать комендантский час. Ограничения введены с 23:00 часов вечера до 07:00 часов утра.

Напомним, предварительный ущерб от погрома в акимате Актюбинской области оценили в 300 млн тенге.



