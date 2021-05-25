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    21:31, 24 Май 2021 | GMT +6

    Гвардеец потушил возгорание и эвакуировал жителей задымленного подъезда в Петропавловске

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    СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 24 мая, около 13.00 часов военнослужащий Военного института Национальной гвардии старший лейтенант Доскен Есжанов, готовясь к службе, заметил задымление в подъезде своего дома по улице Джамбула. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба Военного института НГ РК.

    Военнослужащий, оценив ситуацию, незамедлительно вызвал пожарный наряд к месту происшествия.

    Возгорание произошло на 7-м этаже жилого дома, загорелось окно, расположенное в подъезде. До прибытия пожарного наряда офицер самостоятельно потушил возгорание окна и начал эвакуировать жителей из подъезда.

    Всего по прибытию пожарной команды совместно с сотрудниками службы пожаротушения гвардеец вытащили на безопасное место 8 человек, из них двое детей.

    В результате пожара никто не пострадал.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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