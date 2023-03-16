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    Густой туман накрыл Алматы

    16 Марта 2023, 13:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы туман ухудшил видимость на дорогах, а горожане выкладывают в соцсети кадры из разных районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Густой туман наблюдается с утра в некоторых районах мегаполиса.

    ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения Казгидромета ранее информировал, что ночью 16 марта в горах ожидается туман. Жителей призвали воздержаться от походов в горы. Спасатели также просят туристов, оказавшихся в горах, соблюдать все меры безопасности.

    Ранее синоптики прогнозировали ветер, гололед, низовую метель, туман в большинстве городов Казахстана 16 марта.









    Автор:

    Еламан Турысбеков

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