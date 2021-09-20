Густой дым от пожара встревожил жителей Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Густой дым от пожара напугал алматинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очевидцы сняли на фото густой дым от пожара. Дым от пожара виден со всех уголков города.

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы сообщили, что возгорание произошло в поселке Коксай Карасайского района, Алматинской области, по улице Наурызбай батыра, 92. Предварительно, горит склад.

Подробности пожара в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области обещали дать чуть позже.

Напомним, пару дней назад в Алматы произошел крупный пожар. В центре города загорелся четырехэтажный дом. 90 спасателей несколько часов тушили огонь.