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    11:25, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Густой дым от пожара встревожил жителей Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Густой дым от пожара напугал алматинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Очевидцы сняли на фото густой дым от пожара. Дым от пожара виден со всех уголков города.

    В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы сообщили, что возгорание произошло в поселке Коксай Карасайского района, Алматинской области, по улице Наурызбай батыра, 92. Предварительно, горит склад.

    Подробности пожара в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области обещали дать чуть позже.

    Напомним, пару дней назад в Алматы произошел крупный пожар. В центре города загорелся четырехэтажный дом. 90 спасателей несколько часов тушили огонь.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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