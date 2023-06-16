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Гусман Кыргызбаев завоевал «серебро» на турнире Grand Slam по дзюдо

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Июня 2023, 20:43
Гусман Кыргызбаев завоевал «серебро» на турнире Grand Slam по дзюдо Фото: olympic.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Гусман Кыргызбаев, выступающий за команду Казахстана по дзюдо, завоевал серебряную медаль на турнире серии Grand Slam в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.

Он показал второй результат в категории до 66 килограммов.

В финале Гусман Кыргызбаев уступил испанцу Давиду Гарсии Торне. Соперник выиграл в основное время с разницей в один балл.

В активе команды Казахстана после первого дня турнира две медали. Ранее Магжан Шамшадин выиграл «золото» в весе до 60 килограммов.

Напомним, в феврале 2023 года стало известно, что Казахстан получил право на проведение престижного турнира по дзюдо Grand Slam. В турнире принимают участие дзюдоисты из 42 стран.


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