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    16:55, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Гусман Кыргызбаев вышел в третий круг Grand Slam в Тель-Авиве

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    ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Один из лидеров команды Казахстана по дзюдо Гусман Кыргызбаев вышел в третий круг турнира серии Grand Slam в Тель-Авиве (Израиль). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Свое выступление он начал со второго раунда. На татами против него вышел бразилец Аллан Кувабара. Кыргызбаев заработал оценку «иппон» - соперник получил три предупреждения, которые автоматически принесли ему поражение.


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