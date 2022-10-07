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    14:12, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Гусман Кыргызбаев уступил во втором круге ЧМ по дзюдо

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    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по дзюдо Гусман Кыргызбаев проиграл во втором круге чемпионата мира в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Его соперником стал двукратный призер Олимпийских игр Баул Ан из Южной Кореи.

    Основное время завершилось вничью. При этом оппонент заработал два предупреждения, и рисковал проиграть за счет перебора «шидо».

    Однако в дополнительное время Баул провел эффективный прием, выбив из турнира Кыргызбаева.


    Фото: olympic.kz




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