Гусман Кыргызбаев назван лучшим спортсменом октября в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На официальном сайте Национального Олимпийского комитета Казахстана завершилось голосование «Лучший спортсмен октября в Казахстане». Его победителем стал представитель команды Казахстана по дзюдо Гусман Кыргызбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Всего в списке номинантов были представлены 6 спортсменов: Гусман Кыргызбаев (дзюдо), Элизабет Турсынбаева (фигурное катание), Милана Сафронова (бокс), Дина Исламбекова (бокс), Андрей Чугай (велоспорт), Ольга Рыпакова (легкая атлетика).
Голосование завершилось сегодня, 8 ноября, в 13:00. На момент остановки приема голосов победу в голосовании одержал Г. Кыргызбаев. Он набрал 42,50% голосов.
Следом за ним расположился Андрей Чугай — 42,14%. Третьей стала Милана Сафронова, набравшая 7,92%.
- Как провести выходные в столице
- Щучинск примет Континентальный кубок Восточной Европы по лыжным гонкам
- Теннисисты Недовесов и Голубев вышли в полуфинал турнира в Словакии
- Чемпион мира по пара-армрестлингу посетил Паралимпийский тренировочный центр в Нур-Султане
- Юношеская сборная РК показала свой лучший результат на шахматной олимпиаде в Турции
- Первые детские паралимпийские игры по адаптивному спорту прошли в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана