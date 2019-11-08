Гусман Кыргызбаев назван лучшим спортсменом октября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На официальном сайте Национального Олимпийского комитета Казахстана завершилось голосование «Лучший спортсмен октября в Казахстане». Его победителем стал представитель команды Казахстана по дзюдо Гусман Кыргызбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Всего в списке номинантов были представлены 6 спортсменов: Гусман Кыргызбаев (дзюдо), Элизабет Турсынбаева (фигурное катание), Милана Сафронова (бокс), Дина Исламбекова (бокс), Андрей Чугай (велоспорт), Ольга Рыпакова (легкая атлетика).

Голосование завершилось сегодня, 8 ноября, в 13:00. На момент остановки приема голосов победу в голосовании одержал Г. Кыргызбаев. Он набрал 42,50% голосов.

Следом за ним расположился Андрей Чугай — 42,14%. Третьей стала Милана Сафронова, набравшая 7,92%.