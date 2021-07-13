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    02:33, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Гуманную спортивную рыбалку развивают в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Гуманную спортивную рыбалку с целью бережного отношения к природе развивают в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

    По словам руководителя спиннингового клуба Александра Мирного, идея создать рыболовный магазин клубного типа с пропагандой бережного отношения к природе возникла в 2016 году. За прошедшие пять лет клуб организовал десятки мероприятий, как для спортсменов, так и для любителей рыбалки.

    «В 2019 году мы организовали крупный республиканский турнир FM CUP по ловле рыбы спиннингом с лодок, который посетили жители более десяти городов страны и гости из Российской Федерации. FM CUP стал первым турниром в стране в формате «Поймал – отпусти». После чего этот формат подхватили в соседних городах. Кроме этого, мы ведем активную работу с юными рыболовами. Организовываем для них детские турниры и различные мероприятия. С каждым днем сторонников идеи становится все больше и больше. Хотелось бы отметить, что за последние годы все чаще рыболовы отпускают пойманную рыбу обратно в ее родную стихию, что мы регулярно своим примером и пытались донести в своих социальных сетях», – рассказал Александр Мирный.

    Руководитель клуба считает, что Иртыш обладает хорошими ресурсами, особенно по белой рыбе.

    В прошлом году по инициативе клуба запрет на рыбную ловлю во время нереста был законодательно изменен на более правильные сроки. До этого запрет действовал с 20 мая по 20 июня. С 2021 года – с 15 апреля по 30 мая.

    Теги:
    Регионы Казахстана Природа Экология Животные Павлодарская область
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