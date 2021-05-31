«Гуманизм и мудрость казахского народа - основа нашего успешного сотрудничества на Байконуре» - глава города

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В День памяти жертв политических репрессий и голода глава администрации города Байконура Константин Бусыгин обратился к жителям города и прилегающих к Байконуру поселков Торетам и Акай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня жители Казахстана вспоминают самые трагические страницы своей истории - массовые политические репрессии и ужасающий голод, повлекшие гибель миллионов человек. В эти тяжелейшие годы испытаний ярко проявились гуманизм и мудрость казахского народа. Мужество и терпение позволили казахстанскому народу не только достойно пройти тяжелейшие испытания, но и сплотиться в борьбе с лишениями. Долг каждого из нас – отдать дань уважения всем, кто безвинно пострадал в одной из самых жестоких трагедий прошлого столетия», - говорится в обращении.

«Для россиян – жителей Байконура и граждан других государств, проживающих в городе, Казахстан – братское государство, а казахстанский народ – братский. Мы привыкли быть вместе не на словах, а на деле. Поддерживать друг друга в трудную минуту, прийти на помощь, подставить плечо. Мы благодарны казахстанскому народу, разрешающему нам работать на своей земле. Российское и казахстанское Правительства совместно ведут работу по реализации космических проектов на космодроме. Вместе с акиматом Кызылординской области администрация города выполняет программу по развитию городской инфраструктуры, что позволит обеспечить работой сотни казахстанцев и обеспечить им высокий уровень жизни», - отметил К. Бусыгин.

Глава администрации Байконура пожелал Казахстану дальнейшего динамичного развития, братскому казахстанскому народу - мира и благополучия.