Гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты из России приняли в ЗКО
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области приняли гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты из России. Доставка была осуществлена в рамках акции «Добро-Соседство». Ее организаторами выступили российские общественные организации, которые связаны тесными партнерскими и дружескими отношениями с Ассамблеей народа Казахстана ЗКО и Ассоциацией предпринимателей ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Первая партия гуманитарной помощи от информационно-аналитического центра «Евразия-Поволжье» (г. Саратов) – это более 5 000 комплектов средств индивидуальной защиты и антисептиков – прибыла в ЗКО во второй декаде августа. В третьей декаде этого же месяца российские общественники направили гуманитарную помощь в города Усть-Каменогорск, Павлодар, Актау, Аксай и Алматы. На этот раз перечень гуманитарной помощи из России был расширен за счет включения в него защитных костюмов. Общая стоимость этой партии груза составила почти 1 млн. рублей.
Директор информационно-аналитического центра «Евразия-Поволжье» Марина Лапенко отмечает, что Cаратовскую область и Западно-Казахстанскую область традиционно объединяют тесные партнерские отношения. Активно между собой взаимодействуют западноказахстанские и российские вузы. Помимо этого, регионы всегда поддерживают друг друга в сложных ситуациях. И теперешняя санитарно-эпидемиологическая ситуация не стала исключением.
«Нашими партнерами в укреплении дружественных связей между приграничными регионами России и Казахстана являются Ассамблея народа Казахстана ЗКО и Ассоциация предпринимателей ЗКО. Во взаимодействии с ними мы сформировали и направили в Уральск в рамках акции «Добро-Соседство» гуманитарную помощь сначала в Уральск, а потом – в Аксай», – рассказала Марина Лапенко.
Отметим, что реализация проекта «Добро-Соседство» началась в июле 2020 года. Организаторами акции выступили некоммерческие организации России из Астрахани, Екатеринбурга, Саратова, Оренбурга, Казани и Уфы. Эта общественная инициатива в духе традиций добрососедства и взаимовыручки уже внесла весомый вклад в российское содействие Казахстану в борьбе с COVID-19.
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