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Гуманитарный груз из Китая в Турцию КТЖ доставит шаттл-поездами

Ринат Дусумов
5 Апреля 2023, 16:00
Гуманитарный груз из Китая в Турцию КТЖ доставит шаттл-поездами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 200 контейнеров с гуманитарным грузом (палатки для временного размещения людей, пострадавших от землетрясения) из Китая в Турцию будут доставлены шаттл-поездами через Казахстан по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ..

«В составе первого поезда пятьдесят 40-футовых контейнеров. Планируется отправка еще 150 контейнеров. По территории Казахстана груз проследует в сжатые сроки (за 90 часов) до Каспийского моря (порт Актау), далее в Азербайджан, Грузию и до города Мерсин (Турция). Оператором шаттл-поездов является АО «KTZ Express», - говорится в сообщении КТЖ.


КТЖ   Транспорт   Турция   Китай  
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