Гуманитарный груз из Китая в Турцию КТЖ доставит шаттл-поездами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 200 контейнеров с гуманитарным грузом (палатки для временного размещения людей, пострадавших от землетрясения) из Китая в Турцию будут доставлены шаттл-поездами через Казахстан по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ..

«В составе первого поезда пятьдесят 40-футовых контейнеров. Планируется отправка еще 150 контейнеров. По территории Казахстана груз проследует в сжатые сроки (за 90 часов) до Каспийского моря (порт Актау), далее в Азербайджан, Грузию и до города Мерсин (Турция). Оператором шаттл-поездов является АО «KTZ Express», - говорится в сообщении КТЖ.