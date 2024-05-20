Гуманитарную помощь отправили из Караганды пострадавшим от паводка в Шетский район

Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК инициировала сбор гуманитарной помощи для жителей регионов, пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Карагандинской области члены Региональной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики узнали, в чем больше всего нуждаются пострадавшие сельчане в Шетском районе. Отправлено 30 тонн гуманитарного груза — цемент и продукты питания.

— В Международный день семьи в регионы, пострадавшие от паводков, стартовали караваны с гуманитарной помощью. Никто не остался равнодушным к беде земляков. Для пострадавших в Шетском районе мы собрали 30 тонн помощи. Для ремонта домов в Красной Поляне попросили цемент, поэтому это основная часть груза — 20 тонн. Также отправляем продукты — макароны, сахар и другое», — сказала член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК Ляззат Кожахметова.

Фото: акимат Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

В сборе помощи помогли предприниматели, областной филиал Общества Красного Полумесяца.

Кроме того, учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды провели благотворительную ярмарку и собранные от продажи средства передали в помощь пострадавшим от паводка.

— Когда в стране происходят такие события, мы не смогли сидеть сложа руки. Провели благотворительную ярмарку и кинопоказ, чтобы помочь семьям, пострадавшим от паводка. Продавали вещи, сделанные своими руками. Собрали около 300 тысяч тенге. Благотворительные ярмарки у нас проходят каждый год. В частности, жертвовали детям, которым необходимо лечение. Обязательно нужно помогать друг другу. Вместе мы сила, — подчеркнула ученица 9-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы Назым Отыншиева.

Фото: акимат Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

Члены Региональной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики проведут встречи в Шетском районе.