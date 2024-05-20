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    01:16, 20 Май 2024 | GMT +6

    Гуманитарную помощь отправили из Караганды пострадавшим от паводка в Шетский район

    гуманитарная помощь, Караганда
    Фото: акимат Карагандинской области

    Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК инициировала сбор гуманитарной помощи для жителей регионов, пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Карагандинской области члены Региональной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики узнали, в чем больше всего нуждаются пострадавшие сельчане в Шетском районе. Отправлено 30 тонн гуманитарного груза — цемент и продукты питания.

    — В Международный день семьи в регионы, пострадавшие от паводков, стартовали караваны с гуманитарной помощью. Никто не остался равнодушным к беде земляков. Для пострадавших в Шетском районе мы собрали 30 тонн помощи. Для ремонта домов в Красной Поляне попросили цемент, поэтому это основная часть груза — 20 тонн. Также отправляем продукты — макароны, сахар и другое», — сказала член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК Ляззат Кожахметова.

    гуманитарная помощь
    Фото: акимат Карагандинской области
    гуманитарная помощь, паводки
    Фото: акимат Карагандинской области

    В сборе помощи помогли предприниматели, областной филиал Общества Красного Полумесяца.

    Кроме того, учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды провели благотворительную ярмарку и собранные от продажи средства передали в помощь пострадавшим от паводка.

    — Когда в стране происходят такие события, мы не смогли сидеть сложа руки. Провели благотворительную ярмарку и кинопоказ, чтобы помочь семьям, пострадавшим от паводка. Продавали вещи, сделанные своими руками. Собрали около 300 тысяч тенге. Благотворительные ярмарки у нас проходят каждый год. В частности, жертвовали детям, которым необходимо лечение. Обязательно нужно помогать друг другу. Вместе мы сила, — подчеркнула ученица 9-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы Назым Отыншиева.

    гуманитарная помощь, паводки
    Фото: акимат Карагандинской области
    гуманитарная помощь, паводки
    Фото: акимат Карагандинской области
    гуманитарная помощь, паводки
    Фото: акимат Карагандинской области

    Члены Региональной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики проведут встречи в Шетском районе.

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Карагандинская область Гуманитарная помощь Паводки в Казахстане Ущерб Паводки
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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