РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:06, 13 Март 2022 | GMT +6

    Гуманитарную помощь в виде медикаментов направит Казахстан в Украину

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение протокола заседания Комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи, а также исполнения поручения Президента Республики Казахстан Министерством здравоохранения РК будет направлена гуманитарная помощь в Украину. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК.

    Комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при Правительстве РК принято решение о выделении населению Украины партии медицинских препаратов.

    Министерством здравоохранения РК совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК проработан вопрос доставки гуманитарного груза по маршруту Алматы-Катовице (Польша) воздушным судном. Гуманитарная помощь гражданам Украины будет направлена двумя рейсами 14 и 15 марта 2022 года из аэропорта города Алматы. Общий вес гуманитарной помощи составит 28,2 тонны и 17 наименований лекарств: антибиотики, противоспалительные, противокашлевые и антигипертезивные препараты.




    Теги:
    Здравоохранение Украина Международная деятельность Главная Внешняя политика Казахстана Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!