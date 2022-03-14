Гуманитарную помощь в виде медикаментов направит Казахстан в Украину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение протокола заседания Комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи, а также исполнения поручения Президента Республики Казахстан Министерством здравоохранения РК будет направлена гуманитарная помощь в Украину. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК.

Комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при Правительстве РК принято решение о выделении населению Украины партии медицинских препаратов.

Министерством здравоохранения РК совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК проработан вопрос доставки гуманитарного груза по маршруту Алматы-Катовице (Польша) воздушным судном. Гуманитарная помощь гражданам Украины будет направлена двумя рейсами 14 и 15 марта 2022 года из аэропорта города Алматы. Общий вес гуманитарной помощи составит 28,2 тонны и 17 наименований лекарств: антибиотики, противоспалительные, противокашлевые и антигипертезивные препараты.







