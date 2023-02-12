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Гуманитарную помощь отправили в Турцию жители Актюбинской области

Автор:  
Арайлым Мұрат
12 Февраля 2023, 20:20
Гуманитарную помощь отправили в Турцию жители Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Гуманитарную помощь на сумму 30 млн тенге отправили в Турцию жители Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор актюбинского аэропорта Дастан Малиев сообщил о том, что сегодня в Турцию отправлено свыше 11 тонн гуманитарной помощи на сумму более 30 млн тенге. Гуманитарная помощь была собрана волонтерами - жителями Актюбинской области и представителями бизнеса.

«Также прорабатывается вопрос оказания содействия в перевозке гуманитарной помощи таким регионам, как Мангистауская область, Туркестанская область и город Шымкент в виде перевозки гуманитарной помощи в Турцию», - добавил он.

Фото: пресс-служба аэропорта г. Актобе.


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